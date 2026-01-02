Pandori ritirati dai supermercati per frammenti di stampini da forno | cos’è successo

Recentemente, alcuni pandori distribuiti nella grande distribuzione sono stati ritirati dai supermercati a causa della presenza di frammenti di stampini da forno all’interno del prodotto. Lo stabilimento di produzione, situato nella provincia di Monza, ha avviato tempestivamente il richiamo per garantire la sicurezza dei consumatori. Si consiglia di verificare l’origine del prodotto e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Ritiro immediato dai supermercati per alcuni pandori prodotti in uno stabilimento della provincia di Monza e destinati alla grande distribuzione. Il provvedimento è scattato dopo la scoperta della possibile presenza di corpi estranei all'interno dei prodotti, ritenuti potenzialmente pericolosi per i consumatori. I controlli sono stati effettuati dai tecnici dell' Ats Brianza, l'Agenzia di Tutela della Salute, che hanno disposto il sequestro di tutti i pandori considerati a rischio. L'intervento è stato confermato dalla stessa Agenzia attraverso una nota ufficiale, nella quale si fa riferimento a un concreto pericolo per la sicurezza alimentare.

