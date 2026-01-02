Pandori ritirati dai supermercati per alcuni frammenti di stampini da forno | cos'è successo

Un noto stabilimento dolciario della provincia di Monza è stato oggetto di un richiamo alimentare. Gli ispettori dell'Ats Monza Brianza hanno riscontrato la presenza di frammenti di stampini da forno all’interno dei pandori distribuiti nei supermercati. La misura si è resa necessaria per tutelare la sicurezza dei consumatori, mentre si procede con le verifiche sul prodotto e sulle eventuali cause dell’accaduto.

