Pandori con corpi estranei sequestrati e richiamati dai supermercati

Durante un controllo presso uno stabilimento dolciario in Brianza, gli ispettori dell'Ats hanno individuato la presenza di corpi estranei nei pandori. L'azienda è stata prontamente richiamata e sequestrata, in conformità alle norme di sicurezza alimentare. Questo intervento evidenzia l'importanza di garantire standard elevati di qualità e sicurezza nei prodotti destinati ai consumatori.

