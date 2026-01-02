Palpeggia e picchia una donna un vicino interviene | orecchio strappato a morsi
Un uomo coinvolto in una serie di comportamenti violenti, tra cui un episodio di palpeggiamenti e aggressioni ai danni di una donna, ha successivamente subito l’intervento di un vicino. L’uomo ha anche provocato danni fisici alla donna, tra cui la perdita di parte dell’orecchio a seguito di un morso. La vicenda nasce da una lite con un amico, ma si è poi estesa a comportamenti più grave nei confronti di altri vicini.
Prima la lite con l'amico con cui aveva appena pranzato, poi i palpeggiamenti e l’aggressione alla vicina di casa. Infine il morso, violento e improvviso, che lascia a terra il conoscente ferito e sotto choc. Attimi di puro terrore si sono vissuti giovedì primo gennaio, in una zona residenziale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
