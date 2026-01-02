Palmanova Designer Village al via i saldi con aperture anticipate nei weekend e nei festivi

Palmanova Designer Village inaugura i saldi invernali, offrendo aperture anticipate durante i weekend e i giorni festivi. Un’opportunità per visitare il centro commerciale in orari estesi, garantendo maggiore flessibilità ai clienti. La stagione dei saldi rappresenta un momento di convenienza e scelta, con negozi pronti ad accogliere i visitatori per scoprire le ultime collezioni e approfittare delle offerte.

Tutto pronto per i saldi invernali a Palmanova Designer Village, anche per i più mattinieri grazie all'apertura anticipata nei weekend e nei giorni festivi.Da sabato 3 a martedì 6 gennaio, infatti, il Village aprirà alle 9 invece che alle 10, mantendo lo stesso orario speciale anche per il.

