Pallamano Strappini | Macagi c’è da essere soddisfatti

Diego Strappini, capitano e pivot della Macagi Cingoli, è una figura di riferimento nel panorama della pallamano italiana. Con oltre dieci anni di leadership, rappresenta l’esperienza e la passione che caratterizzano questa squadra, che gioca le sue partite casalinghe al PalaQuaresima. La sua presenza e il suo ruolo sono fondamentali per il team, contribuendo alla crescita e alla motivazione della formazione in un contesto di forte coinvolgimento locale.

"Un capitano, c'è solo un capitano". Dal pubblico si leva questo coro quando, nelle partite casalinghe, al PalaQuaresima, da Mirco Mazzieri viene scandita la formazione della Macagi Cingoli: il saluto a squarciagola viene tributato al cingolano doc Diego Strappini, 33 anni, pivot e capitano da ormai un decennio. Strappini personifica ai massimi livelli la storia della pallamano cingolana di cui è uno dei protagonisti, avviandosi vero il decennio con la fascia al braccio destro. "Dieci anni? Sembra ieri – dice Strappini - e invece il tempo passa, mentre i ragazzi crescono". Intanto resta inossidabile la fiducia per un soddisfacente campionato della Macagi.

Pallamano serie A gold. Cassano Magnago fa valere la maggiore qualità. La Macagi Cingoli non si arrende mai - MACAGI : Martini, Albanesi, Gharbi, Ciattaglia 1, Naghavialhosseini 3, Morganti, Mangoni 1, Lezaun 6, Latini, Strappini 3, Rossi 1, Giambartolomei 1, Rossetti ... sport.quotidiano.net

Pallamano A Gold. Strappini: "Macagi Cingoli, importanti le prossime tre gare» - La Macagi Cingoli affronta domani il Secchia Rubiera, ultimo in classifica, con l'obiettivo di ottenere una vittoria che le permetta di trascorrere la pausa natalizia in tranquillità. ilrestodelcarlino.it

