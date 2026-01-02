Palio, modificato nuovamente il regolamento degli spareggi.

È stato annunciato un aggiornamento al regolamento del Palio riguardante gli spareggi. In caso di parità dopo le 20 sfide previste, sarà adottata una nuova modalità di pianificazione per le eventuali sfide di spareggio nel 2026. Questa modifica mira a garantire una maggiore chiarezza e uniformità nelle procedure di risoluzione delle parità, mantenendo la tradizione e il rispetto delle regole storiche.

Modificato ancora il Regolamento del Palio, in caso di parità dopo le 20 sfide canoniche, nuova pianificazione per gli spareggi nel 2026. Già nella primavera del 2025, vi era stata una modifica alla regolamentazione degli spareggi, in caso di parità dopo le 20 sfide canoniche di Bigorda e Palio 2025, poi non messe in pratica visto l’esito delle due competizioni. Il Comitato Palio, è ritornato sull’argomento, poche settimane fa, e su indicazione del Podestà della Giostra ha deciso una nuova gestione sugli spareggi in caso di rioni a pari merito dopo le 20 tornate usuali di gara. Saranno testate nelle gare 2026 poi se ritenute valide verranno introdotte nel regolamento nel 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

