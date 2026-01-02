Palermo cade dal balcone durante festa di Capodanno | 22enne in coma

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Palermo, una ragazza di 22 anni è caduta dal balcone ed è rimasta in coma. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava sola in un bagno e avrebbe cercato di rientrare in casa passando dalla finestra, perdendo l’equilibrio. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente che ha coinvolto la giovane durante la notte di festa.

La giovane sarebbe rimasta bloccata da sola all'interno di un bagno e avrebbe tentato di rientrare in casa passando dalla finestra.

Giallo a Palermo. Giovane donna cade da una finestra - Una giovane è in prognosi riservata dopo una caduta dalla finestra a Palermo. trapanioggi.it

Cade in strada dissestata, Comune di Palermo la risarcirà con 50 mila euro - facebook.com facebook

Una caduta in pieno giorno si è trasformata in una condanna per il Comune di Palermo. L'ennesima per le buche. Donna risarcita dopo 7 anni x.com

