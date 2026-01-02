Pagliai | Alta Velocità a Creti una stazione costruita per nessuno
Maurizio Pagliai, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori Arezzo, commenta la recente inaugurazione della stazione Alta Velocità a Creti, sottolineando come questa struttura sembri essere stata realizzata senza una reale domanda o utilizzo previsto. La sua analisi evidenzia le possibili implicazioni e riflessioni sulla pianificazione e l’efficienza delle infrastrutture di trasporto in regione.
Il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori Arezzo, Maurizio Pagliai, interviene sulla stazione alta velocità. E lo fa partendo da una citazione del Canto di Natale di Dickens. “Mi immedesimo in Scrooge, che nell’immaginario potrebbe essere il ministro dei trasporti, e mi interrogo sullo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
