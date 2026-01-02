Padre single di sei figli deportato dopo 30 anni negli Usa polemica sui metodi dell’agenzia per l’immigrazione

Un padre single di sei figli, tutti cittadini statunitensi, è stato deportato in Messico dopo circa trent’anni di permanenza negli Stati Uniti. La vicenda ha suscitato discussioni sui metodi dell’agenzia per l’immigrazione e sulle implicazioni di politiche che coinvolgono persone con legami profondi con il paese.

Un padre single di sei figli, tutti cittadini statunitensi, è stato deportato in Messico dopo aver vissuto per circa trent'anni negli Stati Uniti. La vicenda di Rosalio Vásquez Meave, 55 anni, ha suscitato un'ondata di polemiche sui metodi dell'Ice (Us Immigration and Customs Enforcement) e sull'impatto umano delle politiche migratorie. Secondo quanto riportato dai media americani, Vásquez Meave è stato fermato e arrestato il 15 settembre dagli agenti dell'Ice mentre accompagnava i figli a scuola. In un video si vedono gli agenti sbatterlo a terra e ammanettarlo. Successivamente è stato espulso dal Paese, nonostante fosse titolare di un permesso di lavoro valido e in attesa dell'esito di una richiesta di visto.

