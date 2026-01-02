Padova tra le migliori province per i giovani italiani

Padova si conferma tra le province italiane più favorevoli ai giovani. Con un ambiente dinamico e opportunità di formazione, lavoro e imprenditorialità, rappresenta una scelta interessante per chi cerca un contesto favorevole alla crescita personale e professionale. Questa posizione positiva si inserisce in un quadro di sviluppo sostenibile e di qualità della vita, rendendo la città una meta significativa per i giovani italiani nel 2026.

Inizia il 2026 con una conferma importante: Padova è tra i territori italiani più favorevoli per i giovani che vogliono lavorare, formarsi e fare impresa. Lo rivela l'Indice Youth Friendly 2025 dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, che valuta i territori sulla base di occupazione.

