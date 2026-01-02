Padova in lutto 12enne morta per una polmonite fulminante

A Padova e Sant'Angelo di Piove di Sacco, la comunità si stringe nel dolore per la perdita di Azzurra Breda, una bambina di 12 anni deceduta a causa di una polmonite fulminante. La tragedia, avvenuta l'ultimo giorno dell’anno, ha colpito profondamente familiari e residenti, lasciando un senso di tristezza e sgomento. Questa vicenda evidenzia l’importanza di monitorare tempestivamente i sintomi e di affidarsi alle cure mediche.

La piccola, Azzurra Breda, viveva a Sant'Angelo di Piove di Sacco con la sua famiglia. La tragedia è avvenuta l'ultimo giorno dell'anno lasciando l'intera comunità senza parole.

