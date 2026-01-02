Padova Cultura Eventi gli appuntamenti della settimana

Padova Cultura Eventi presenta ogni settimana un elenco dei principali appuntamenti culturali e ricreativi che si svolgono in città. Una guida semplice e affidabile per conoscere le opportunità di approfondimento e svago a Padova, mantenendo aggiornati residenti e visitatori sugli eventi più rilevanti della settimana.

Ogni settimana, Padova Cultura Eventi offre una panoramica dei principali eventi che animano la città. Dalle mostre d'arte alle performance teatrali, dai concerti alle presentazioni di libri, passando per appuntamenti imperdibili di ogni genere, scopri le migliori opportunità per vivere la.

& Concerto gospel , Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71 - Padova I Nathan Mitchell & the Voices of Inspiration Singers, gruppo d - facebook.com facebook

