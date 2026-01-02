Ottolini Juve Spalletti gli dà il benvenuto | Dicono che è un professionista top Il commento sulla rosa a disposizione e sul mercato

Luciano Spalletti ha accolto Ottolini Juve, definendolo un professionista di alto livello. Durante la presentazione, il tecnico ha commentato la rosa attuale e le possibilità di mercato, sottolineando l’impegno del giocatore e le sue potenzialità. Le parole di Spalletti riflettono un’attenzione particolare verso il gruppo e le strategie future, evidenziando l’importanza di integrare al meglio i nuovi elementi per rafforzare la squadra.

Ottolini Juve, Spalletti lo presenta: le parole sull'ex Genoa e sulla rosa a disposizione. Cos'ha detto in conferenza stampa. Alla vigilia della prima sfida del 2026 contro il Lecce, Luciano Spalletti ha incontrato la stampa per delineare le strategie in vista della sessione invernale di calciomercato. Il tecnico toscano ha colto l'occasione per dare il benvenuto ufficiale a Marco Ottolini, il nuovo Direttore Sportivo rientrato a Torino per gestire le operazioni in entrata e uscita. Dalle parole dell'allenatore emerge una linea guida precisa: fiducia totale nel gruppo attuale e delega completa alla dirigenza per eventuali ritocchi, senza avanzare pretese o richieste specifiche che potrebbero destabilizzare l'ambiente.

