ospedale le nascite tornano a crescere

Le nascite presso l’ospedale Carlo Urbani mostrano un’inversione di tendenza, in un contesto nazionale e regionale caratterizzato da difficoltà demografiche. Nonostante le sfide di un inverno demografico prolungato, i dati recenti indicano una lieve ripresa nel numero di nascite, offrendo un segnale di speranza e di resilienza per la comunità locale.

Mentre l’Italia - e le Marche non fanno certo eccezione - stringono i denti di fronte a un inverno demografico sempre più rigido, l’ospedale Carlo Urbani lancia un segnale di controtendenza. Il 2025 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal primario Gianluca Grechi si è chiuso con 863 nati, un dato in crescita (2,25%) rispetto agli 844 dell’anno precedente. Questo incremento inverte il trend del 2024, che aveva visto una flessione rispetto ai 900 parti del 2023, confermando la struttura leoncella come il terzo punto nascita delle Marche per rilevanza e numeri. Il successo non è solo statistico, ma operativo: il 2026 è iniziato sotto i migliori auspici con ben due parti avvenuti poche ore dopo la mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

