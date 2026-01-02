Osasuna-Athletic Bilbao sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Grande incertezza all’Estadio El Sadar

Analisi e pronostici per la sfida Osasuna-Athletic Bilbao in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16:15 all’Estadio El Sadar. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da risultati altalenanti, entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione nel girone di ritorno. Ecco formazioni, quote e previsioni per un incontro di grande incertezza.

La prima parte di stagione di Osasuna e Athletic Bilbao non è stata indimenticabile: nessuna delle due compagini è riuscita a replicare il positivo rendimento della stagione passata ma nel girone di ritorno entrambe possono risollevarsi. I Navarri hanno 18 punti e hanno solo tre lunghezze di vantaggio sul Girona terz’ultimo: la vittoria sull’Alaves che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

