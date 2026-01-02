Osasuna-Athletic Bilbao sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Grande incertezza all’Estadio El Sadar
Analisi e pronostici per la sfida Osasuna-Athletic Bilbao in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16:15 all’Estadio El Sadar. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da risultati altalenanti, entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione nel girone di ritorno. Ecco formazioni, quote e previsioni per un incontro di grande incertezza.
La prima parte di stagione di Osasuna e Athletic Bilbao non è stata indimenticabile: nessuna delle due compagini è riuscita a replicare il positivo rendimento della stagione passata ma nel girone di ritorno entrambe possono risollevarsi. I Navarri hanno 18 punti e hanno solo tre lunghezze di vantaggio sul Girona terz’ultimo: la vittoria sull’Alaves che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Barcellona-Athletic Bilbao (sabato 22 novembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Vittoria netta per i blaugrana?
Leggi anche: Barcellona-Athletic Bilbao (sabato 22 novembre 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria netta per i blaugrana?
La tripletta di Torres, la rete di Mikautadze e tutti gli altri gol Streaming | IT; Quindicesima puntata | Vamos! Il sabato della Serie A in Diretta Streaming | IT; Programmazione Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi; Pronostico Osasuna-Atletico Bilbao 3 Gennaio 2026: 18ª Giornata di Liga Spagnola.
Pronostico Osasuna vs Athletic Bilbao – 3 Gennaio 2026 - Allo Stadio El Sadar di Pamplona, sabato 3 Gennaio 2026 alle 16:15, va in scena una sfida di alta intensità tra Osasuna e Athletic Bilbao valida per La Liga. news-sports.it
LaLiga, Athletic Bilbao corsaro a Pamplona: 2-0 in casa dell'Osasuna - 0 in favore degli ospiti che hanno conquistato tre punti grazie alle reti di Inaki Williams e Guruzeta, ... tuttomercatoweb.com
L’Athletic Club ha aperto le porte di casa questa mattina, martedì 30 dicembre, e i suoi tifosi hanno risposto presente: più di 30mila persone si sono presentate alle 9 del mattino al San Mamés per seguire da vicino l’allenamento dei ragazzi di Valverde Un’ x.com
L’Athletic Club ha aperto le porte di casa questa mattina, martedì 30 dicembre, e i suoi tifosi hanno risposto presente: più di 30mila persone si sono presentate alle 9 del mattino al San Mamés per seguire da vicino l’allenamento dei ragazzi di Valverde Un’ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.