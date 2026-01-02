Osasuna-Athletic Bilbao sabato 03 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Almeno un paio di gol a Pamplona?

Domenica 3 gennaio 2026 alle 16:15 si svolge la sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao a Pamplona. Analizziamo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla probabilità di segnare almeno due gol. La prima parte di stagione di entrambe le squadre non ha raggiunto le aspettative, ma nel girone di ritorno potrebbero migliorare il rendimento e offrire una partita equilibrata. Ecco le informazioni principali per seguire l’incontro.

La prima parte di stagione di Osasuna e Athletic Bilbao non è stata indimenticabile: nessuna delle due compagini è riuscita a replicare il positivo rendimento della stagione passata ma nel girone di ritorno entrambe possono risollevarsi. I Navarri hanno 18 punti e hanno solo tre lunghezze di vantaggio sul Girona terz'ultimo: la vittoria sull'Alaves che

