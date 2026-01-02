Orti Orfini

L’amministrazione comunale di Foligno ha annunciato l’apertura al pubblico del Parco degli Orti Orfini. La decisione, comunicata tramite la determinazione dirigenziale pubblicata all’albo pretorio, riguarda i lavori di riqualificazione dell’immobile situato all’interno del parco. Questa iniziativa mira a valorizzare un’area verde storica della città, offrendo spazi di aggregazione e relax per i cittadini e i visitatori.

FOLIGNO "L'amministrazione comunale intende aprire al pubblico il Parco degli Orti Orfini". Si apprende dalla determinazione dirigenziale pubblicata all'albo pretorio dell'ente relativa all'affidamento di "lavori presso l'immobile sito all'interno degli Orti Orfini". Si tratta di un luogo storico per la città di Foligno a cui si accede da un maestoso portale cinquecentesco. Qualche anno fa l'amministrazione comunale aveva avviato l'iter per verificare l'ipotesi di restyling e l l'eventuale affidamento ad un soggetto esterno mediante finanza di progetto. "La struttura principale e le sue pertinenze – spiegava il Comune due anni fa – presentano alcune criticità legate sia alla forma stretta e lunga, sia a problemi logistici, dovuti al collocamento della cucina, tra l'altro piccola, al primo piano".

Foligno, Giostra della Quintana: vandali assaltano la taverna del rione la Mora. Il priore: «O si trova una soluzione di sicurezza o lasciamo» - Nuovo assalto notturno ai danni della taverna del rione La Mora, accolta negli spazi degli Orti Orfini, in centro storico a Foligno. ilmessaggero.it

Foligno, gli Orti Orfini tornano alla città, accordo tra Comune e rione La Mora - «Da sabato mattina il parco urbano degli Orti Orfini tornerà a disposizione dell’ intera cittadinanza». ilmessaggero.it

