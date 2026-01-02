Orribile tragedia un altro incendio | la mamma si salva ma le 4 sorelline restano bloccate Il dramma indescrivibile
Un grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha causato una tragedia familiare. La madre è riuscita a salvarsi, ma le quattro sorelline sono rimaste intrappolate e purtroppo decedute. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità, evidenziando la tragica fragilità della vita e l’urgenza di prevenzione e sicurezza.
Un Capodanno di cenere: il 2026 si è aperto con un'altra tragedia. Quattro sorelline sono? sono morte in un incendio scoppiato nella madrugada del 1° gennaio. Il fuoco, alimentato da strutture di materiale leggero, si è allargato a velocità impressionante, avvolgendo almeno tre abitazioni: sirene, vicini in strada e famiglie in fuga con quel poco che riuscivano a stringere in mano. La comunità locale è sotto shock. Al centro del dramma c'è la madre, Lidia Zepita Condocota (36 anni): ha tentato di rientrare per salvarle e ha riportato ustioni. Dice che le figlie si sono bloccate dalla paura e che lei ha cercato aiuto fuori.
