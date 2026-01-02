Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche weekend del 3 e 4 gennaio 2026

Ecco le previsioni astrologiche di Paolo Fox per il weekend del 3 e 4 gennaio 2026. L'astrologo analizza gli aspetti principali di amore e lavoro, evidenziando l’influenza della Luna Piena in Cancro di sabato e il passaggio in Leone di domenica pomeriggio. Un approfondimento utile per comprendere le energie in gioco durante il fine settimana e affrontare con consapevolezza le proprie giornate.

Paolo Fox rivela l'oroscopo del fine settimana 3 e 4 gennaio 2026, concentrandosi su amore e lavoro. Sublime sarà la Luna Piena in Cancro, nella giornata di sabato, mentre domenica pomeriggio l'astro argenteo transita in Leone. Vediamo come si traducono questi due aspetti astrali nella vita di ciascun segno dello zodiaco. Oroscopo Paolo Fox 3-4 gennaio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: in queste 48 ore avrai delle faccende domestiche da trattare con cura. Lavoro: sarai a corto di energia e molto provato fisicamente. Andrà meglio domenica. Evita gli spostamenti. Toro - Amore: il divertimento non manca, la Luna è favorevole.

