Ore d’angoscia per Eleonora giovane veterinaria tra i feriti del disastro a Crans-Montana

Eleonora, giovane veterinaria di Rimini, si trova al centro di un momento difficile dopo il disastro avvenuto a Crans-Montana. Tra i feriti assistiti e le ripercussioni personali, il suo nome è ormai associato a questa tragedia, suscitando preoccupazione e attenzione. In questa fase, è importante comprendere gli sviluppi e l’impatto che l’evento ha avuto sulla vita di chi si trovava sul luogo.

Rimini, 2 gennaio 2026 – Il suo nome è diventato, nelle ultime ore, uno dei simboli italiani della tragedia di Crans-Montana. Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria originaria di Cattolica, è tra i feriti del devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del bar Le Constellation, nel cuore della rinomata località sciistica svizzera. Una serata di festa che si è trasformata in un incubo collettivo: almeno 47 morti, decine di feriti e ancora dispersi, molti dei quali giovanissimi. Eleonora colpita dalla deflagrazione nel piano sotterraneo del bar. Eleonora si trovava nei pressi del locale insieme a un’amica per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ore d’angoscia per Eleonora, giovane veterinaria tra i feriti del disastro a Crans-Montana Leggi anche: Esplosione a Crans-Montana, almeno 40 morti e 100 feriti. I soccorritori: “Un disastro” Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, tra i feriti molti giovani: “Cercavano di scappare ma non c'era vie di fuga” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quando Antonio mi accarezzava il pancione, io gli dicevo che lì dentro c’erano le sue sorelline. Eleonora e Ludovica. Già le immaginavo grandi, pronte a coprirsi le spalle davanti a ogni problema. Non vedevo l’ora di conoscerle, ma non pensavo che quel mo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.