Ordigno bellico a Milazzo gli ultimi dettagli in prefettura

In prefettura si è svolta oggi la riunione finale riguardante la bonifica dell’ordigno bellico trovato a Milazzo. Durante l’incontro sono state definite le misure operative e di sicurezza necessarie per il disinnesco, con l’obiettivo di garantire un intervento sicuro e coordinato. Le autorità hanno condiviso le ultime informazioni per procedere con le operazioni nel rispetto delle normative vigenti.

Oggi in prefettura si è tenuta la riunione conclusiva per la pianificazione della bonifica dell'ordigno bellico, rinvenuto nel Comune di Milazzo, per definire le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinnesco dell'ordigno garantendo la massima cornice di sicurezza.

