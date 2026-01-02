Opere pubbliche tre anni di fuoco a Pontedera Dalla piscina al polo d’infanzia e cantieri per strade e parcheggi

Nel 2026, Pontedera si prepara a portare avanti importanti opere pubbliche finanziate con i fondi PNRR. In tre anni, sono stati realizzati interventi che vanno dalla piscina al polo d’infanzia, oltre ai lavori su strade e parcheggi. Questo nuovo anno sarà determinante per consolidare e completare i progetti avviati, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi della città.

Pontedera, 2 gennaio 2026 – Questo nuovo anno 2026 sarà cruciale per i cantieri finanziati con i fondi Pnrr. A Pontedera è infatti previsto per il prossimo 30 giugno il termine di due importanti lavori pubblici attualmente in corso. Si tratta della nuova piscina comunale coperta PalAcqua da 6 milioni di euro, in corso di realizzazione nel quartiere Fuori del Ponte. E, sempre Fuori del Ponte, c'è un altro cantiere Pnrr che sta procedendo spedito verso la sua conclusione, fissata sempre al 30 giugno 2026 ed è il nuovo Polo dell'Infanzia 0-6 da 6,5 milioni di euro nell'Istituto Gandhi. Sono in stato di avanzamento anche i lavori un'altra opera Pnrr, questa finalizzata alla riduzione del rischio idraulico sul Rio Rotina a Santa Lucia, un intervento da 1,2 milioni di euro con termine lavori fissato al 30 settembre 2026.

