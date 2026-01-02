Omicidio nel Veneziano trovato morto in un campo a Malcontenta | colpo alla tempia si indaga su un’esecuzione

Un uomo di 25 anni, Tarna Sergiu, cittadino moldavo residente nel Veneziano, è stato trovato morto in un campo a Malcontenta di Mira. La vittima indossava ancora la divisa da cameriere ed è stata uccisa con un colpo alla testa. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’omicidio e valutare se si tratti di un’esecuzione o di un episodio diverso.

Tarna Sergiu indossava ancora la divisa da cameriere. È stato identificato come Tarna Sergiu, 25 anni, cittadino moldavo residente nel Veneziano, il giovane trovato morto in un campo agricolo a Malcontenta di Mira. Il corpo, rinvenuto riverso a terra con una ferita alla tempia sinistra, presenta elementi che fanno ipotizzare un omicidio. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo e disposto accertamenti urgenti. A fare la macabra scoperta è stata una persona che si trovava nella zona per una passeggiata naturalistica. Il cadavere giaceva su un fianco, non lontano da un fossato, in un'area agricola isolata tra la Riviera del Brenta e la zona industriale di Porto Marghera.

