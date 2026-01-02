Omicidio di Aurora Livoli indagato un peruviano | ha precedenti per violenza sessuale

Un uomo peruviano di 57 anni è sotto indagine per l’omicidio di Aurora Livoli, trovata senza vita il 29 dicembre a Milano in via Paruta. L’indagato ha precedenti per violenza sessuale. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche del decesso.

E’ un 57enne peruviano l’uomo indagato per l’omicidio della 19enne Aurora Livoli, trovata morta il 29 dicembre scorso nella zona residenziale di Via Paruta, a Milano. Secondo quanto emerge l’uomo era stato fermato nella serata del 30 dicembre 2025 dai militari del Nucleo Investigativo di Milano e del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, durante le indagini per una tentata rapina aggravata commessa ai danni di una 19enne peruviana. I precedenti per violenza sessuale. Il 57enne ha precedenti per violenza sessuale ed è irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, nella serata del 28 dicembre, all’interno della stazione metropolitana M2 Cimiano, aveva aggredito violentemente alle spalle la giovane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

