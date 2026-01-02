Omicidio del barista moldavo violenza estrema su un 25enne Gli è costata la vita

Il 31 dicembre, i carabinieri di Mira hanno rinvenuto il corpo senza vita di Sergiu Tarna, 25 anni, moldavo, in un campo. La vittima, ferita gravemente alla testa, era da tempo legata al locale “Dalla Moretta” nel centro di Mestre, dove la sua presenza era limitata da un provvedimento del questore. L’indagine si concentra sulle circostanze dell’omicidio e sulla violenza estrema che ne ha causato la morte.

