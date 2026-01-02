Omicidio del barista moldavo violenza estrema su un 25enne Gli è costata la vita
Il 31 dicembre, i carabinieri di Mira hanno rinvenuto il corpo senza vita di Sergiu Tarna, 25 anni, moldavo, in un campo. La vittima, ferita gravemente alla testa, era da tempo legata al locale “Dalla Moretta” nel centro di Mestre, dove la sua presenza era limitata da un provvedimento del questore. L’indagine si concentra sulle circostanze dell’omicidio e sulla violenza estrema che ne ha causato la morte.
Il corpo di Sergiu Tarna, 25 moldavo ferito a morte alla testa, è stato trovato il 31 dicembre in mezzo ai campi a Mira, dai carabinieri, ma da almeno due anni la vita del giovane ruotava attorno al locale dalla Moretta nel cuore di Mestre, in via Palazzo, sospeso con provvedimento del questore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
