Omicidio Aurora Livoli parla lo zio | C’è un indagato per omicidio

Lo zio di Aurora Livoli ha confermato che c’è un indagato per il suo omicidio. Ha precisato che Aurora non aveva mai mostrato segni di disagio psicologico grave, limitandosi a esperienze fisiologiche legate alla sua età. La vicenda resta sotto indagine ed è oggetto di attenzione pubblica e mediatica.

“Aurora non aveva mai manifestato disagi psicologici, diciamo patologici, solo cose fisiologiche, situazioni generazionali“. E’ all’esterno dell’istituto di medicina legale di Milano dove si è effettuata l’autopsia sul corpo di Aurora Livoli, Massimo Basile, zio della 19enne di Fondi residente in provincia di Latina, trovata morta nel cortile di un palazzo in via privata Paruta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Aurora Livoli, parla lo zio: “C’è un indagato per omicidio” Leggi anche: Aurora Livoli, lo zio: "La situazione è precipitata, anche noi aspettiamo risposte" Leggi anche: Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido di carbonio, aperta inchiesta per omicidio: indagato lo zio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli ultimi spostamenti di Aurora Livoli, l'uomo ripreso insieme a lei e l'autopsia: le indagini sull'omicidio; Aurora Livoli, la 19enne di Roma trovata morta a Milano. La pista del femminicidio, caccia all'uomo che era con lei; La morte di Aurora Livoli, oggi l'autopsia. Si indaga sul suo cellulare. Già scappata due volte; Gli ultimi momenti di vita di Aurora Livoli, tre ore di mistero e alle 3,30: l’ultima “traccia” lasciata dalla ragazza. Cosa sappiamo finora. L'autopsia sul corpo di Aurora Livoli e le indagini sull'omicidio della 19enne trovata morta in un cortile - L'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la diciannovenne della provincia di Latina trovata morta in un cortile a Milano è iniziata nella mattinata di venerdì 2 gennaio. milanotoday.it

Dall'autopsia si aspettano elementi per l'indagine sull'omicidio di Aurora Livoli - I carabinieri cercano un ragazzo alto, con i capelli ricci, inquadrato dalle telecamere di sicurezza. rainews.it

Aurora Livoli, 19 anni: dal Lazio a Milano, una morte nel cortile e un uomo da identificare - Aurora Livoli, 19 anni, trovata morta in via Paruta a Milano. romait.it

"ERA ANDATA VIA SENZA NULLA". PARLA LO ZIO DI AURORA. (L'ARTICOLO NEL LINK AL PRIMO COMMENTO) Aurora Livoli, 19 anni, trovata morta a Milano: indagini per omicidio, attesa per l’autopsia e caccia all’uomo visto con lei. Una comunità sotto ch - facebook.com facebook

Il caso di Aurora Livoli, la 19enne ritrovata morta in un cortile a Milano. Domani l'autopsia, la Procura indaga per omicidio. La ragazza è stata identificata dai genitori grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere del ritrovamento @Claudi x.com

