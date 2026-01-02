Capitolo 7 – La marea della luce Dal fondo del tunnel qualcosa si mosse. Una massa d’acqua. o un’ombra? O entrambe. Un’onda luminosa avanzò verso di loro, lenta, enorme. Le pareti si accesero. Il pavimento pulsò. La volta tremò come se stesse per aprirsi. Ricci si voltò verso Serena. I suoi occhi non erano più i suoi. Non completamente. «Serena. vieni via.» sussurrò. «Oppure entra. Ma decidi adesso.» L’onda arrivò. Calderoni sollevò la pietra. Il tunnel si spalancò come una pupilla che si dilata. Serena fece un passo indietro. Poi uno avanti. La luce esplose. E la città trattenne il respiro. Un anno dopo Dicembre, di nuovo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ombre sulla Città del Natale – Verso la fine

Leggi anche: Ombre sulla Città del Natale – Capitolo 2 – La città che brilla troppo

Leggi anche: Ombre sulla Città del Natale – Il Cerchio della Città

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ombre sulla Città del Natale – La Marea della Luce.

Reggio, la città che a Natale si scopre greca. L'Editoriale di Luigi Palamara

Nessuna città, come Berlino, riesce a trasmettere con tanta forza il senso profondo della fatica e del percorso che sono stati necessari per costruire l’Unione Europea Qui si sono stratificate le ombre più oscure della nostra storia: il militarismo pru - facebook.com facebook