Omaggio del Sindaco ai primi nati del 2026 negli ospedali di Benevento

Il Sindaco di Benevento, Mastella, ha inviato un omaggio floreale alle famiglie di Caterina e Antonio, i primi neonati del 2026 nati negli ospedali della città. Questa iniziativa mira a condividere un momento di attenzione e vicinanza alle nuove generazioni e alle famiglie che si sono appena arricchite di un nuovo membro. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea l’importanza della cura e dell’attenzione alle nascite nel nostro territorio.

Il Sindaco Mastella invia un omaggio floreale alle famiglie di Caterina e Antonio, i primi bambini nati nel 2026 negli ospedali di Benevento. Benevento, 2 gennaio 2026 – Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato un omaggio floreale ai genitori dei primi 2 bimbi nati negli ospedali della Città nel 2026, Caterina concepita all' ospedale San Pio e Antonio al Fatebenefratelli. "Un simbolo di gentilezza per festeggiare il nuovo anno che inizia all'insegna della vita. In una fase ostica sotto il profilo demografico, il segno di questi bimbi nati nelle prime ore del 2026 sia un auspicio di feconda serenità per l'anno che inizia.

