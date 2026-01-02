Oltre 77mila euro per potenziare i servizi del Comune

Il Comune di Casagiove riceve oltre 77mila euro attraverso il bando “Risorse in Comune”. Questo finanziamento contribuirà a migliorare e potenziare i servizi offerti alla comunità, sostenendo progetti e interventi fondamentali per lo sviluppo locale. L'iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare l’efficienza dell’ente e rispondere alle esigenze dei cittadini in modo più efficace e sostenibile.

