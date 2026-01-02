Oltre 77mila euro per potenziare i servizi del Comune

Il Comune di Casagiove riceve oltre 77mila euro attraverso il bando “Risorse in Comune”. Questo finanziamento contribuirà a migliorare e potenziare i servizi offerti alla comunità, sostenendo progetti e interventi fondamentali per lo sviluppo locale. L'iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare l’efficienza dell’ente e rispondere alle esigenze dei cittadini in modo più efficace e sostenibile.

Oltre 77mila euro per potenziare il Comune di Casagiove. Un nuovo finanziamento è stato accordato all'Ente nell'ambito del bando denominato “Risorse in Comune”.Il finanziamento accordato ammonta a 77.403,41 euro, il più alto tra i Comuni della stessa fascia di popolazione, a riprova del buon. 🔗 Leggi su Casertanews.it

