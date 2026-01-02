Oltre 70mila presenze al concerto di Capodanno | Un grande successo

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo ha visto la partecipazione di oltre 70.000 persone, secondo i dati dell'assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale. Un'affluenza significativa che testimonia l'interesse della città per questo evento, confermando il suo ruolo di appuntamento di rilievo per i cittadini e i visitatori. La serata si è svolta nel rispetto delle normative, offrendo un momento di condivisione e musica.

Oltre 70mila persone, secondo i dati forniti dall'assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale, hanno riempito il Circo Massimo nella serata del 31 dicembre. Il concertone di Capodanno, con Tananai, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra sul palco, è stato un successo.

