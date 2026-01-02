Occupazione donna aperta la piattaforma regionale per i progetti di inserimento lavorativo

È stata inaugurata la piattaforma regionale dedicata ai progetti di inserimento lavorativo delle donne. La nuova iniziativa consente alle donne disoccupate o vittime di violenza di presentare le proprie domande per accedere a programmi di supporto e reinserimento nel mondo del lavoro. La piattaforma mira a favorire opportunità di occupazione e a promuovere l’inclusione sociale, offrendo strumenti concreti per un percorso di autonomia e crescita professionale.

