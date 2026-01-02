Occupazione donna aperta la piattaforma per i progetti di inserimento
È disponibile online la piattaforma dedicata all’avviso
È online la piattaforma per partecipare all’avviso "Occupazione donna", promosso dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L’iniziativa sostiene progetti rivolti a donne disoccupate o vittime di violenza, con contributi per orientamento, formazione, tirocini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Colatriano Group festeggia 40 anni, due progetti per la sicurezza sul lavoro e l'occupazione femminile
Leggi anche: Transizione 5.0, piattaforma per le prenotazioni aperta fino al 31 dicembre. Bufala smentita
Avviso “Occupazione donna”, aperta la piattaforma per progetti di inserimento lavorativo - Al via la presentazione delle domande per progetti di inserimento lavorativo che coinvolgono donne disoccupate o vittime di violenza. siracusaoggi.it
“Occupazione donna”, contributi per progetti inserimento lavorativo - Destinatarie sono donne tra i 18 e i 56 anni, residenti o domiciliate in Sicilia da almeno sei mesi. ragusah24.it
Lavoro, come funziona la piattaforma che dal 18 dicembre sarà aperta a tutti - Con il decreto che apre ai disoccupati la nuova piattaforma Siisl per l’incrocio di domanda e offerta di formazione e lavoro si fissano regole omogenee in tutt’Italia e controlli certi per rendere più ... ilsole24ore.com
Oggi su Il Dubbio trovate un mio intervento: “Madri, non lavoratrici: cosa racconta davvero la manovra del governo Meloni sul ruolo delle donne in Italia”. Scrivo di una legge di bilancio che cancella Opzione donna, scoraggia l’occupazione femminile e continu - facebook.com facebook
1. voglio parlarvi di questo articolo di #MassimilianoCoccia sulla parlamentare #StefaniaAscari,che, nel luglio scorso,ha portato @FranceskAlbs a Camera e Senato per presentare il suo report "Dall'Economia dell'Occupazione all'economia del genocidio" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.