Occupazione donna aperta la piattaforma per i progetti di inserimento

È disponibile online la piattaforma dedicata all’avviso

È online la piattaforma per partecipare all’avviso "Occupazione donna", promosso dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L’iniziativa sostiene progetti rivolti a donne disoccupate o vittime di violenza, con contributi per orientamento, formazione, tirocini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

