Occupazione donna aperta la piattaforma per i progetti di inserimento

È disponibile online la piattaforma dedicata all’avviso

“Occupazione donna”, contributi per progetti inserimento lavorativo - Destinatarie sono donne tra i 18 e i 56 anni, residenti o domiciliate in Sicilia da almeno sei mesi. ragusah24.it

Lavoro, come funziona la piattaforma che dal 18 dicembre sarà aperta a tutti - Con il decreto che apre ai disoccupati la nuova piattaforma Siisl per l’incrocio di domanda e offerta di formazione e lavoro si fissano regole omogenee in tutt’Italia e controlli certi per rendere più ... ilsole24ore.com

Oggi su Il Dubbio trovate un mio intervento: “Madri, non lavoratrici: cosa racconta davvero la manovra del governo Meloni sul ruolo delle donne in Italia”. Scrivo di una legge di bilancio che cancella Opzione donna, scoraggia l’occupazione femminile e continu - facebook.com facebook

1. voglio parlarvi di questo articolo di #MassimilianoCoccia sulla parlamentare #StefaniaAscari,che, nel luglio scorso,ha portato @FranceskAlbs a Camera e Senato per presentare il suo report "Dall'Economia dell'Occupazione all'economia del genocidio" x.com

