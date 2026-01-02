Occhio a questo sintomo Influenza l’allarme di Matteo Bassetti | Quando dovete correre al pronto soccorso

L’esperto Matteo Bassetti evidenzia l’importanza di riconoscere i sintomi dell’influenza e di intervenire tempestivamente. Sebbene le infezioni respiratorie in Italia comincino a rallentare, è fondamentale mantenere attenzione e consultare il medico in presenza di segnali preoccupanti. Una diagnosi precoce può fare la differenza nella gestione della malattia e nel prevenire complicazioni.

La curva delle infezioni respiratorie acute in Italia mostra finalmente un primo segnale di rallentamento, ma il quadro complessivo resta tutt'altro che rassicurante. Nella settimana compresa tra il 22 e il 28 dicembre, secondo gli ultimi dati disponibili, l'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità si è attestata su valori ancora elevati, pur segnando una flessione rispetto ai giorni precedenti. Un calo che arriva dopo settimane di forte pressione sul sistema sanitario, soprattutto nei pronto soccorso e nei reparti pediatrici. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto della sorveglianza RespiVirNet.

L'influenza K e i sintomi gastrointestinali: i consigli degli esperti - L’influenza del 2025, legata alla variante K, sta mostrando un quadro clinico più ampio rispetto al passato. tg24.sky.it

Influenza 2025: i sintomi della variante K e perché colpisce soprattutto i bambini - Non è una variante più pericolosa ma si diffonde facilmente e richiede attenzione, soprattutto nelle fam ... vanityfair.it

