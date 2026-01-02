Proprio al centro della mostra Occhi sulla storia c’è lui, Luciano Pavarotti, il tenorissimo. E non è un caso: big Luciano è stato molto legato al Resto del Carlino fin dal suo debutto nel 1961 a Reggio Emilia. Nel recensire quella Bohème, il critico musicale (che si firmava Diapason) colse già il talento di Luciano, "dalla bella voce fresca, generosa e squillante nell’interpretazione del personaggio di Rodolfo". "È vero, quel legame con il Carlino nacque prestissimo, quasi in punta di piedi, ma con uno sguardo già lungo – ricorda Nicoletta Mantovani, vedova del tenore e presidente della Fondazione a lui intitolata –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Occhi sulla storia’: "Per Luciano il Carlino era presenza costante"

Leggi anche: ’Occhi sulla storia’, sempre con voi. Da domani la mostra del Carlino

Leggi anche: ’Occhi sulla storia’ va avanti. Carducci, il premio Nobel che aveva il Carlino nel cuore

