Nuovo polo di via del Redolone I dubbi del centrosinistra | Inevitabili conseguenze

Il nuovo polo logistico di via del Redolone solleva alcune preoccupazioni tra le forze di centrosinistra, che evidenziano possibili ripercussioni sulla viabilità locale. La questione, al centro del dibattito politico, riguarda l’impatto che questa iniziativa potrebbe avere sull’area e sulla mobilità dei residenti. Mantenere un’analisi equilibrata e informata è fondamentale per comprendere appieno le implicazioni di questa decisione.

Il nuovo polo logistico desta perplessità e si levano le voci dell'opposizione. "Si tratta di una scelta di notevole impatto, che avrà inevitabili e significative conseguenze sulla viabilità dell'intera zona. La previsione di un intenso traffico di mezzi pesanti, affiancato da un elevato numero di mezzi leggeri distribuiti lungo tutto l'arco della giornata, rischia di aggravare in modo critico una situazione già oggi complessa". I consiglieri comunali Pd Sandro Cioni, Caterina Benini, Silvano Barbasso e Francesco Romagnoli si sono così espressi sulla realizzazione del nuovo polo logistico che sorgerà nell'area di via del Redolone: dopo il protocollo d'intesa raggiunto con Kryalos, i lavori dovrebbero partire nei prossimi mesi e concludersi entro il 2027.

