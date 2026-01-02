Nuovo concorso 2026 per 294 funzionari ed elevate professionalità | requisiti e domanda

Fino al 27 gennaio è possibile presentare la domanda per il concorso pubblico 2026, rivolto a 294 candidati tra funzionari e professionisti di alta qualificazione. I posti sono a tempo indeterminato e destinati a figure con elevate competenze. È importante rispettare i requisiti e seguire le procedure previste per partecipare a questa opportunità di inserimento nel settore pubblico.

C'è tempo fino al 27 gennaio per inviare la domanda di candidatura al concorso pubblico per 294 posti tra funzionari e unità ad elevata professionalità, da assumere tutti con contratto a tempo indeterminato. Il bando riguarda vari ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è per titoli e esami. Ecco, quindi, dove reperire il bando, quali sono i requisiti di ammissibilità, in che modo inviare la domanda di partecipazione e in cosa consistono le procedure di selezione. Nuovo concorso 2026 per funzionari: quali sono i posti?. La sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nello storico Palazzo Piacentini in via Veneto a Roma (Ansafoto).

