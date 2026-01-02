Nuovi controlli sui turisti negli aeroporti USA | riconoscimento facciale e raccolta di DNA

A partire dal 26 dicembre 2025, negli Stati Uniti sono stati introdotti nuovi controlli all’ingresso dei turisti. Questi includono il riconoscimento facciale, la raccolta di impronte digitali e di campioni di DNA. Tali misure mirano a rafforzare la sicurezza, modificando le procedure di identificazione all’interno degli aeroporti. È importante essere informati su queste novità prima di pianificare un viaggio negli USA.

Negli USA dal 26 dicembre 2025 sono cambiati i controlli su chi entra nel Paese: si applicano riconoscimento facciale, raccolta di impronte digitali e di DNA. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni Leggi anche: Aeroporti europei in tilt per i nuovi controlli sui passeggeri stranieri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Impronte, retina e Dna dei turisti: il Grande Fratello alle frontiere Usa; Conto alla rovescia per i nuovi controlli (con coda di ore) negli aeroporti; Addio a timbro su passaporto, via a controllo biomedico digitale; Cosa cambierà nel 2026 per chi viaggia in aereo. Nuovi controlli sui turisti negli aeroporti USA: riconoscimento facciale e raccolta di DNA - Negli USA dal 26 dicembre 2025 sono cambiati i controlli su chi entra nel Paese: si applicano riconoscimento facciale, raccolta di impronte digitali e ... fanpage.it

Conto alla rovescia per i nuovi controlli (con coda di ore) negli aeroporti - Come anticipato su Missionline, non è un percorso facile quello dei nuovi controlli europei negli aeroporti, code e attese di ore ... missionline.it

Controlli alle frontiere: raddoppiate le code in aeroporto con il nuovo sistema extra Schengen - Le misure per le Olimpiadi: quali sono gli aeroporti coinvolti ... ilsole24ore.com

Nuovo anno, nuovi propositi… e nuovi autovelox. Gennaio 2026 parte con il calendario dei controlli sulla SS.77 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.