Nuovi calendari 2026 per la raccolta differenziata a Chieti | giorni e zone per il conferimento dei rifiuti
Dal 1° gennaio 2026, a Chieti entra in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata, stilato da Formula Ambiente. Questo aggiornamento definisce i giorni e le zone per il conferimento dei rifiuti, contribuendo a una gestione più efficace e rispettosa dell’ambiente. Di seguito, le informazioni dettagliate per orientarsi nel nuovo sistema di raccolta nella città.
È in vigore da giovedì 1° gennaio il nuovo calendario della raccolta differenziata redatto da Formula Ambiente per la città di Chieti. Lo schema proposto è quello dell’anno scorso, che vede il territorio interessato diviso in due zone, con giorni diversi per il conferimento dei vari materiali. Le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Ciclo dei rifiuti, Menchetti: "Bocciati inceneritore e raccolta differenziata”
