Nuove melodie e prime assolute Ferrara Musica apre l’anno con ‘Virtual landscape’
Ferrara Musica dà il via al 2024 con l’evento Istantanea - Virtual landscape, in programma domenica 4 alle 10 al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado. La serata propone nuove composizioni e prime assolute, offrendo al pubblico un’opportunità di ascolto originale e approfondito nel contesto musicale della stagione. Un appuntamento che arricchisce il panorama culturale della città e invita alla scoperta di melodie contemporanee.
Ferrara Musica inaugura il nuovo anno presentando Istantanea - Virtual landscape, in programma al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado domenica 4 alle 10.30. La direzione di Istantanea ensemble è come di consueto affidata a Tommaso Ussardi. Il gruppo strumentale vede la partecipazione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Musica da Camera: "Officina" a Cascina Roccafranca tra classico, jazz e otto prime assolute.
Leggi anche: "Suoni Riflessi, la musica classica si reinventa": a Firenze oltre un mese di concerti, produzioni originali, confronti e prime assolute
Irama incanta Piazza Duomo: emozioni e introspezione tra hit e nuove melodie.
Buon 2026 da tutta la Banda “Città di Fidenza”! Auguriamo a tutti voi un anno nuovo pieno di nuove melodie, sogni da realizzare e tanta armonia! Che sia un anno in cui ogni nota diventi una gioia da condividere con chi si ama. Grazie per averci supp - facebook.com facebook
Tchaikovsky, alla vigilia del nuovo anno, preferiva scrivere nuove melodie anziché festeggiare: raccontava che il suono delle note era più gioioso dei fuochi d’artificio #CapodannoFenice x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.