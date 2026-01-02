Nuove melodie e prime assolute Ferrara Musica apre l’anno con ‘Virtual landscape’

Ferrara Musica dà il via al 2024 con l’evento Istantanea - Virtual landscape, in programma domenica 4 alle 10 al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado. La serata propone nuove composizioni e prime assolute, offrendo al pubblico un’opportunità di ascolto originale e approfondito nel contesto musicale della stagione. Un appuntamento che arricchisce il panorama culturale della città e invita alla scoperta di melodie contemporanee.

