Nuove luci per illuminare i ' punti critici' del territorio | dalla Giunta un progetto da 300mila euro

La Giunta ha approvato un progetto da 300 mila euro per l’installazione di nuove luci nei punti critici del territorio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e garantire maggiore visibilità nelle zone più vulnerabili, riducendo i rischi legati all’oscurità notturna. Un intervento concreto per rendere il territorio più sicuro e più accessibile, con attenzione alle esigenze della comunità e alla tutela della viabilità.

