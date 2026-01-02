Nuove luci per illuminare i ' punti critici' del territorio | dalla Giunta un progetto da 300mila euro
La Giunta ha approvato un progetto da 300 mila euro per l’installazione di nuove luci nei punti critici del territorio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e garantire maggiore visibilità nelle zone più vulnerabili, riducendo i rischi legati all’oscurità notturna. Un intervento concreto per rendere il territorio più sicuro e più accessibile, con attenzione alle esigenze della comunità e alla tutela della viabilità.
Migliorare la sicurezza stradale e dare finalmente luce a punti critici oggi vittime dell'oscurità notturna. Negli ultimi giorni del 2025 la Giunta di Ravenna ha approvato un progetto esecutivo per l'installazione di impianti di pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
