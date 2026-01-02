Nuova sala di rappresentanza | Necessario dopo tanti anni

L’amministrazione comunale ha rinnovato la sala di rappresentanza, un luogo importante per la comunità di Carrara. Secondo l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni, questa sala è un punto di riferimento per cerimonie, incontri e eventi cittadini, rappresentando un patrimonio condiviso che merita attenzione e cura dopo tanti anni di utilizzo. La riqualificazione mira a garantire funzionalità e rispetto per la sua storia e il suo ruolo nella vita della città.

L'amministrazione comunale ha messo mano alla sala di rappresentanza. "La sala di rappresentanza – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni – è la casa di tutti i carrarini, è un luogo speciale che ospita cerimonie, matrimoni, incontri e tanti eventi e appuntamenti diversi. Dopo tanti anni, ha bisogno di un check-up e di qualche intervento per poter continuare a svolgere quel ruolo importante che ha sempre avuto, e sempre avrà, per la nostra comunità". Dopo una prima fase di interventi il progetto di restyling entrerà nel vivo per restituire alla cittadinanza una nuova sala. Questa seconda fase di interventi prevede un importante intervento che riguarderà tanto gli arredi quanto gli impianti multimediali che la conformazione stessa della sala.

