Nuova rotatoria | lo scontro si allarga

La nuova rotatoria davanti all’ospedale Profili sta generando discussioni, con polemiche riguardanti l’abbattimento di alberi e la riduzione del parco. I promotori della petizione attendono una risposta dal sindaco Ghergo, mentre alcune forze dell’opposizione si schierano a loro favore. La questione rimane al centro del dibattito locale, evidenziando le tensioni tra esigenze di sviluppo e tutela ambientale.

Nuova rotatoria davanti all’ ospedale Profili, continuano a divampare le polemiche. Mentre i promotori della petizione contro l’ abbattimento degli alberi e la riduzione di una porzione del parco che l’opera produrrebbe, attendono la convocazione del sindaco Ghergo, una parte dell’opposizione li spalleggia. "Sulla rotatoria dell’ospedale, fin da queste estate – evidenzia Lorenzo Armezzani (Fabriano Progressista) – ci siamo interrogati se lo strumento fosse proporzionato agli obiettivi di mettere in sicurezza l’incrocio e facilitare il traffico. Parliamo di un intervento di 103mila euro che prevede l’abbattimento di 9 alberi protetti e il sacrificio di parte del giardino pubblico e del suolo ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

