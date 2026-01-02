Novità tecnologica nel tennis alla United Cup | perché i paletti della rete si colorano di rosso
Durante la United Cup, si presenta una novità tecnologica nel tennis: i paletti della rete si illuminano di rosso per indicare le chiamate out. Questa innovazione mira a migliorare la precisione delle decisioni arbitrali, anche se il primo punto del torneo è stato coinvolto in un guasto nel sistema elettronico. Un passo importante verso l’evoluzione delle tecnologie nel mondo del tennis.
Alla United Cup debutta una nuova tecnologia con paletti luminosi per segnalare le chiamate out, ma il primo punto del torneo è già finito sotto accusa per un guasto nel sistema elettronico delle linee. 🔗 Leggi su Fanpage.it
