Novara oggi l' ultimo saluto a Dario Cipullo il 16enne morto nel canale ad Agognate

Oggi a Novara si svolge il funerale di Dario Cipullo, il 16enne deceduto il 21 dicembre nel canale di Agognate. La cerimonia rappresenta un momento di saluto e ricordo di un giovane che ha lasciato un vuoto nella comunità locale. La notizia è stata confermata dalle autorità e si svolge nel rispetto della privacy della famiglia.

È fissato per oggi, venerdì 2 gennaio, il funerale di Dario Cipullo, il 16enne di Novara trovato senza vita lo scorso 21 dicembre nel canale ad Agognate.Il funerale sarà alle 14.30 nella chiesa di San Nazzaro della Costa; già ieri sera, 1 gennaio, alla veglia funebre, hanno presenziato centinaia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

