Novara oggi l' ultimo saluto a Dario Cipullo il 16enne morto nel canale ad Agognate

Oggi a Novara si svolge il funerale di Dario Cipullo, il 16enne deceduto il 21 dicembre nel canale di Agognate. La cerimonia rappresenta un momento di saluto e ricordo di un giovane che ha lasciato un vuoto nella comunità locale. La notizia è stata confermata dalle autorità e si svolge nel rispetto della privacy della famiglia.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.