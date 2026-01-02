Nova Milanese il 2026 inizia con un cervo a spasso per le strade del paese

A Nova Milanese, il 2026 è iniziato con un avvistamento insolito: un cervo in libertà si è aggirato per le strade del paese. La presenza dell’animale, già segnalata in altre zone di Monza e Brianza, è stata confermata da un volontario della Croce Rossa locale. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando l’area per garantire la sicurezza di cittadini e animali.

Nova Milanese (Monza e Brianza) – Era stato visto aggirarsi per le strade di Monza e Macherio. Alla fine l'ha avvistato un volontario della Croce Rossa di Nova Milanese, il primo giorno dell'anno, per le vie del suo comune e ha dato l'allarme. È stato trovato e messo in salvo l'esemplare di cervo che vagava da giorni in Brianza. Il comandare della polizia provinciale Flavio Zanardo è stato letteralmente tirato giù dalle piste da sci in cui si trovava per la settimana bianca e ha guidato le operazioni per recuperare il giovane cervo. Nova Milanese, un cervo si aggira per il paese L'intervento. Proveniente dal Lecchese, è spuntato in via per Cinisello a Nova.

