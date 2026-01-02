Nordio | Referendum nella seconda metà di marzo Confronto con i giudici? Anche domani

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato che il referendum si terrà nella seconda metà di marzo. Ha sottolineato l'importanza di informare correttamente gli elettori sul contenuto e sulla rilevanza della riforma, ritenendo che una maggiore consapevolezza possa favorire la partecipazione alle urne. Inoltre, ha indicato la volontà di un confronto continuo con i giudici, anche in futuro.

"Siamo convinti che più informiamo gli elettori su contenuto e importanza di questa riforma, più li porteremo alle urne, e con risultati positivi", a dirlo è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato dal Corriere della Sera. Il dibattito sulla giustizia, dopo settimane di fuoco, sembra essersi calmato, o semplicemente si sta caricando in vista del voto. Ma un dibattito tra Nordio e l'Associazione nazionale magistrati (Anm), ancora non c'è stato. Per il ministro "è l'Anm che ha detto no. Io ho chiesto un confronto 'uno a uno'. Prima ha rifiutato il presidente Parodi. Poi il segretario Maruotti e poi tutti gli altri". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

