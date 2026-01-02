Nonlobuttovia ecco le aperture per il 2026 nel mese di gennaio
Nonlobuttovia riprende anche a gennaio 2026 con nuove aperture. Dopo l’evento del 4 gennaio, sarà possibile ritirare mobili usati gratuitamente al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato, nelle giornate di giovedì 8 e 22, e domenica 25 gennaio. Questi appuntamenti offrono un’opportunità di recupero e riuso, contribuendo alla sostenibilità e al riqualificare degli spazi urbani.
Nonlobuttovia torna nel nuovo anno. Dopo il prossimo appuntamento di domenica 4 gennaio, la possibilità di ottenere mobili usati gratuitamente al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato, ritornerà anche giovedì 8, giovedì 22 e domenica 25 gennaio.
