Nonlobuttovia ecco le aperture per il 2026 nel mese di gennaio

Nonlobuttovia riprende anche a gennaio 2026 con nuove aperture. Dopo l’evento del 4 gennaio, sarà possibile ritirare mobili usati gratuitamente al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato, nelle giornate di giovedì 8 e 22, e domenica 25 gennaio. Questi appuntamenti offrono un’opportunità di recupero e riuso, contribuendo alla sostenibilità e al riqualificare degli spazi urbani.

