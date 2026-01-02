Non venderò mai a personaggi dubbi

L’Ancona si prepara a rinforzare la propria rosa attraverso nuovi inserimenti, puntando a migliorare la competitività nel campionato e nella Coppa. Tra le recenti acquisizioni, figura l’under 2007 Federico D’Incoronato, proveniente dalla Cavese e cresciuto nella scuola Trastevere. La società si impegna a costruire un team solido e ambizioso, mantenendo un approccio professionale e rispettoso, senza mai compromettere valori e integrità.

Una società da rafforzare con nuovi inserimenti, un campionato e una Coppa in cui l' Ancona vuole recitare da protagonista, un mercato in cui l'Ancona trova nuovi innesti, come l'under 2007 Federico D'Incoronato, scuola Trastevere e proveniente dalla Cavese. Ecco il presidente biancorosso Massimiliano Polci nella settimana che porta alla sfida nella tana della capolista Ostiamare. Presidente, quali news societarie, innanzitutto? "Si sta chiudendo un passaggio importante (la famiglia Tinto in uscita dal Sora, ndr), con l'auspicio che arrivino presto anche imprenditori anconetani. Ci riuscirò. Ho quattro o cinque imprenditori del territorio che vogliono entrare, che hanno ancora qualche timore.

