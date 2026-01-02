Non solo palazzine A San Lorenzo spuntano anche posti auto privati | Verificare se occupano suolo pubblico
A San Lorenzo sono comparsi alcuni posti auto contrassegnati come proprietà privata. È importante verificare se questi spazi occupano suolo pubblico o privato, per garantire il rispetto delle normative. La segnalazione invita a un controllo accurato per evitare eventuali abusi o irregolarità nelle assegnazioni di parcheggi nella zona.
“Questa mattina sono spuntati dei posti auto con scritto ‘proprietà privata’. Qualcuno può verificarne la legittimità?”. La domanda viene posta da un residente di San Lorenzo, che il 30 dicembre ha pubblicato su Facebook alcune foto. Spuntano posti auto a San LorenzoNegli scatti, fatti a via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
